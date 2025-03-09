Ціна New Doge (GNOCCHI)
Поточна ціна New Doge (GNOCCHI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 154.56K USD. Ціна GNOCCHI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності New Doge:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 54.88K USD
- зміна ціни New Doge протягом дня — -8.23%
- циркуляційна пропозиція – 999.74M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни New Doge до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни New Doge до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни New Doge до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни New Doge до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.23%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін New Doge: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-7.36%
-8.23%
-64.43%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
GNOCCHI is a memecoin based on a viral picture that was originally posted to the r/shiba subreddit. Gnocchi quickly became very popular because of the pose she took for her photo, which is strongly reminiscent of the original Doge meme. The Gnocchi project emerged as a community-driven initiative, aiming to leverage the viral popularity of the Shiba Inu’s image to create a token that embodies the playful and lighthearted spirit of memecoins.
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