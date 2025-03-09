Сьогоднішня ціна New Doge (GNOCCHI)

Поточна ціна New Doge (GNOCCHI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 154.56K USD. Ціна GNOCCHI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності New Doge:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 54.88K USD

- зміна ціни New Doge протягом дня — -8.23%

- циркуляційна пропозиція – 999.74M USD

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