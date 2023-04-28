Слідкуйте за ціновими трендами на криптовалюту | Біржа MEXC

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Питання що часто задаються (FAQ)

1
The Arena
ARENA
2
TKT
3
Unchain X
UNX
4
OGPU
OGPU
5
Reddio
RDO
6
AXOL
7
ETH-LAYERAI
8
ANON-SONIC
9
LUCYAI
10
Axol
AXOLOLD
11
USDC-DOTASSETHUB
12
USDT-DOTASSETHUB
13
M
14
Arkaine
RKNE
15
HUMA-BSC
16
Rezor
RZR
17
STBU-ARB
18
DMC
19
IAI
20
DinoSwap
DINOOLD
21
STABUL
22
JUNE
23
HP
24
IFR
25
PAL
26
VIRTUALAI
27
MCCOLD
28
TQ
29
EINSTEIN
EIN
30
SOON-SOL
31
MNSRY-BSC
32
BOMB-TONCOIN
33
GIZA-BASE
34
GIZA-BSC
35
SUPR-ETH
36
SUPR
37
Levana
LVN
38
SHIBBABY
39
DFOHUB
BUIDLOLD
40
BAISHI
41
ETH-SUPERSEED
42
ARIO
43
BEBE-BECHAIN
44
NXPC-BSC
45
USDT-KAIA
46
ETH-SOONETWORK
47
IUP
48
BULLET
49
TEL-MATIC
50
SAP
51
LUNR-BSC
52
DONG
53
CIX
54
NODE-XDAI
55
Fenerbahce Token
FBOLD
56
BPVC
57
BPINKY
58
GOMINING-BSC
59
MOGGO
60
BVB
BVB
61
TRIAS-MATIC
62
LYO
63
Egretia
EGT
64
DYM-DYMEVM
65
DORA-DORA
66
Prosper
PROS-BSC
67
MAU
68
CHZ-CHZ
69
ZRC-ZIRCUIT
70
Patientory
PTOY
71
Spice
SFIOLD
72
BLAT
73
MAMA
74
ITF
75
KERBAL
76
GPT4O
77
MOXY
78
RIOOLD
79
Cindicator
CND
80
Consensus
SENOLD
81
Avavcriptions
AVAV1
82
EZSWAP
83
RIGO
84
BXN-BLACKFORT
85
LOVECOIN
LOVE1
86
NARCO
87
EJS-BSC
88
WEXO
WEXO
89
TOKEN-ETH
90
PANDORA
91
CEEK-ETH
92
IOTA-BSC
93
Alpha-152
ALPHA152
94
ETH-MORPH
95
FUN1
96
KMA-MANTA
97
Atlas Token
ATLS
98
PTESTC01
99
PerfBloc
PBL
100
Clover
CLV-BSC
101
Genesis Shards
GS
102
ALTR
103
Sunduck
SUNDUCK
104
Academy
ACAD
105
CBK-MATIC
106
TLOS-TLOSEVM
107
TENSET
10SET
108
RDNT-BSC
109
AquaGoat
AQUAGOAT
110
PSG-CHZ
111
EGC-EGAX
112
ANIME-ARB
113
WLD-OP
114
App Rendering Power
ARP
115
NEO-NEO3
116
AZERO-AZEROZKEVM
117
PKT
PKT
118
vocalchain
VOC
119
PEPEWIFHAT
120
O
121
Geojam Token
GEOJAM
122
CARROT
123
TemDAO
TEM
124
BMT-BSC
125
BAGOLD
126
ZKasino
ZKAS
127
CFX-BSC
CFX-BSC
128
BOOOLD
129
XTZ-XTZ
130
CYBER-BSC
131
STG-ETH
132
SANA
133
DGOLD
134
RENTAOLD
135
Andre Cronje index
MX09
136
USDT-APTOS
137
STEPN-SOL
138
ACryptoSI
ACSI
139
TrueUSD
TUSD-TRX
140
LUBE
141
EFOR
EFOR
142
Identity Hub
IDHUB
143
SUGR
144
CORN
CORNOLD
145
CashBet Coin
CBC
146
DBC-DBC
147
WAX
WAX
148
FNFSOLD
149
TDY
150
JTC
151
METX
152
FUSE-FUSE
153
TLW
154
ERIC
155
PTESTC03
156
Eligma
ELI
157
Public Chain Index
MX03
158
LUC1
159
DOGEMEME
160
G7-GAME7
161
HAVAH
HVH
162
Coin Artist
COIN
163
FREYA
164
WLD-WORLDCHAIN
165
0xSniper
0XS
166
WFI
167
PEM
PEM
168
Edoge
EDOGE
169
WazirX
WRX
170
Omix
OMX
171
Bridge Bot
BRIDGEOLD
172
HDNOLD
173
CPI
174
Toro Inoue
TORO
175
ROADLY
ROADLY
176
G-GRAVITY
177
WCA
178
VELO-XLM
VELO-XLM
179
PumpBTC
PUMP-BSC
180
GAS
GASNEO-NEO3
181
BOOP-BSC
182
FDC
183
IPOR
IPOR
184
IMX-IMMUTABLE
185
REI1
186
Datamine
DAM
187
KERNEL-ARB
188
FLUX-BSC
189
Covalent
CQT
190
N3-SOL
191
WTFABCDE
192
MDUS
193
SONICSUI
194
Pumapay
PMA
195
TAIKO-TAIKO
196
ORBGUY
197
SaitaChain
STC
198
QIE
199
DE
200
KATA-ETH
201
DOGEFLOKI
202
HYPER-BSC
203
Disciplina
DSCP
204
Blitz Labs
BLITZ
205
Robonomics
XRT
206
RR
207
DEP-BSC
208
SOURCETON
209
NEM
XEM
210
Redbrick
BRIC
211
MND
212
OPUL-ETH
213
WCO-XDC
214
Plutus DeFi
PLT1
215
BNC-BNCPOLKA
216
ETH-INK
217
MarsDAO
MDAO
218
NONE
SILLYCOIN
219
MUA
220
Blinks.gg
BGG1
221
Morse
MORSE
222
BLOKAID
223
PlayDapp Token
PLA
224
Bitdepositary
BDT1
225
MERLINAI
226
FOR-BSC
227
Orion Protocol
ORN
228
Astra Nova
RVV
229
SunMaga
SUNMAGA
230
USDS
231
WAR3
232
Shopping
SHOP
233
DOGE-BSC
234
ELF-ELF
235
PYP
PYP
236
CHINU
237
ARTEM
238
NePay
NEP
239
hiSEALS
HISEALS
240
MAGIC-ARB
241
INJ-INJ
242
FLUX-ETH
243
SOSO-BASE
244
ZKP-ETH
245
Friend tech
FRIEND
246
Mango Markets
MNGO
247
AMAL
248
Lovely Inu
LOVELY
249
DAR-ETH
250
NODE
251
DUAL
252
Seele
SEELE
253
ETH-POLYGONZKEVM
254
FPC
255
SHEGEN
256
HXTZ
HXTZ
257
ETH-KROMA
258
MLT-BSC
259
SWTR
260
TYTOLD
261
Teloscoin
TELOS
262
YLAY
263
LAVITA
264
MeconCash
MCH
265
Polkadot Eco Index
MX06
266
ETH-STARK
267
ARTIC
ARTIC
268
HyperQuant Token
HQT
269
PRONUT
270
BNB-XTERIO
271
DIONE-DIONE
272
Artfinity
ARTFINITY
273
daostack
GEN
274
OGBX
275
FREEDOMOLD
276
DRAGONCOIN
277
USDT-CELO
278
MANA-KOINOS
279
PROM-BSC
280
Enumivo
ENU
281
World Mobile Token
WMT
282
ALICE-BSC
ALICE-BSC
283
OTX
284
HLTC
HLTC
285
HBTC
HBCH
286
M40
287
Terareum
TERA2
288
BPAY
289
Liquidity Network
LQD
290
PIZA
PIZA
291
DefiPulseIndex
DPI
292
AXS-BSC
293
5TARS
294
Hashgard
GARD
295
Pchain
PAIOLD
296
Game.com
GTC1
297
Injex Finance
INJX
298
AIOZ Network
AIOZ-ETH
299
Everscale
EVER-ETH
300
Baer Chain
BRC
301
CATBOY-ETH
302
VANRY-VANRY
303
VC-BSC
304
USDC-SONIC
305
ReduX
REDUX
306
HETH
HETH
307
SWELL-SWELL
308
RGR
309
ColorfulCat
COLORFULCAT
310
LUMINA
311
President Trump
47
312
GROKCM
313
5IRE-FIRE
314
Bee
BEE
315
SPA-ARB
316
DFYN
DFYN-MATIC
317
FFORCE IEO
WOZX
318
ZOOM
319
AI Matrix System
AIMS
320
HFIL
HFIL
321
WQT-BSC
322
Husby
HUSBY
323
MAGIC-TREASURE
324
RVFOLD
325
LOT
326
DUSK-BSC
327
ROCKY
328
MPX
329
ETH-ZKLINK
330
Tether
USDT-TRX
331
Function X
FX
332
ETH-RIVALZ
333
SKY
334
CRO-CRO
335
DEGO-BSC
336
YAKUB
337
Augmate
MATE
338
CryptoXpress
XPRESS
339
USDC-AVAX
340
BTC-MERLIN
341
GNS-ARB
342
Major Crypto Index
MX01
343
ETH-OP
344
SWEAT-NEAR
345
RETARDIA
346
AllianceBlock
ALBT
347
MARIONAWFAL ON X
MARIO
348
MO
349
Unbanked
UNBNK
350
Shibnobi
SHINJA
351
ChatCoin
CHATOLD
352
ETHAX
353
MOVE-MOVEMENT
354
MAVIA-BASE
355
BEBEOLD
356
OZONECHAIN
357
Jarvis
JRT
358
ETH-ABSTRACT
359
REVOOLD
360
HBSV
HBSV
361
NFUP
NFUP
362
AICOIN
363
TUSD-BSC
364
ZKML
365
YOYOW
YOYOOLD
366
WSMOLD
367
GLUE
368
Seele Token
SEEL
369
Polymath
POLY
370
EURI-BSC
371
Organix
OGX
372
BLOCX-BLOCXEVM
373
WARS
374
ODOS-ETH
375
OLE-ETH
376
CATPEPE
377
Vitafin
LLJEFFY
378
Bitcoin Classic
BTCC
379
Wonderman Nation
WNDR
380
SXT-BASE
381
QKL
QKL
382
XCAD-BSC
383
Gamma
GAMMA
384
CIA
385
Pdx Token
PDX
386
MINE
387
2.0PEPE
2PEPE
388
SYN-AVAX
389
LOCK IN
LOCKIN
390
NIBBLES
391
HLN
392
Tether
USDT-AVAX
393
ANC-LUNA
ANC-LUNA
394
ETH-LINEA
395
ORCL
396
InteractWith
INTER1
397
TPT-BSC
TPT-BSC
398
HIGH-ETH
399
MEMEDOGS
400
CRESCITE
401
TIMES
402
ETH-SWAN
403
TBS
404
VisionX
VNX
405
Forefront
FF
406
CORNI
407
MOOX
408
GAMB
GMB
409
USACOIN
USACOIN
410
DOSE-ETH
411
WAWA
412
Premia
PREMIA
413
Morud
MORUD
414
Grayscale Index
MX08
415
EMG
416
ALPHA-BSC
417
OriginSport
ORS
418
GLQ-GLQ
419
OICH
420
VOKEN
VOKEN
421
RightMesh
RMESH
422
SHILL-BSC
423
ASTR-ASTAREVM
424
USDC-MATICNEW
425
Trillioner
TLC
426
XAH
427
degen the otter
DEGENOTTER
428
PEAQOLD
429
LIVE
430
THE LUMINA
TLT
431
O-MEE
OME
432
PTESTC02
433
EVRY-BSC
434
CHR-ETH
435
SENTinel
SENT
436
CSOL
437
Massive Protocol
MAV1
438
Dogekeng
DOGEK
439
KLVOLD
440
LIMO
441
BTX
442
Pylon Finance
PYLON
443
MetaDerby
DBY
444
WOD
WODAI
445
DEFI-BSC
446
ASTEROID SHIBA
ASTEROID
447
XDOGE
448
ETH-MINDNETWORK
449
Unification
FUND-ETH
450
Iconomi
ICN
451
Catgirl
CATGIRL
452
OP-OP
453
SCE
454
MPRO
455
BDCC
456
Equalizer
EQL
457
NOIA
458
MET
459
WYZ
460
AIWOLD
461
AIPT
462
LAY
463
EOS
EOS
464
USDC-BASE
465
Mines of Dalarnia
DAR
466
WTY
467
TSOC
TSOC
468
ZIG-BSC
469
HAEDAL-BSC
470
COSOLD
471
GXCERC20
GXCERC20
472
INTERGALACTIC
473
USDC-OPNEW
474
NightVerse Game
NVG
475
Cardstack
CARD
476
COMBO-BSC
477
YEC
YEC
478
FILX
479
HBTC
HBTC
480
A2S
481
MONG2.0
MONG2
482
UNO-BSC
483
Penta Network
PNT
484
SIGN-BASE
485
BlockChainStore
BCST
486
Cannaland Token
CNLT
487
SXP-SXP
488
Coin98
C98-ETH
489
TWO
TWO
490
dandy.dego
DANDY
491
PKN-ETH
492
LIVR
493
MachineXchangeCoin
MXC
494
LTO Network
LTO
495
OVEIT
496
Connext
NEXT
497
PIZZA
498
AIPG
499
RD
500
Dark Wolf
DWOLF
501
ETH-SWELL
502
Monr
MONR
503
KDX
504
USDC-APTOS
505
Platinum Bunny Token
PBUNNY
506
MCH RAYS
RAYS
507
ETH-ZIRCUIT
508
DVI-ETH
509
Radio Caca
RACA-BSC
510
Fuse Dollar
FUSD
511
CashPepe
CASHPEPE
512
HUGE
513
MYST-MATIC
514
Moovy
MOIL
515
LIE
516
WTRTL
517
Bajun Network
BAJU
518
COPU
519
QBAI
520
GIV Token
GIV
521
Palmswap
PALM
522
ETH-MANTA
523
Nika
NIKA
524
MAX-MATIC
525
PORY
526
USDE-TONCOIN
527
Wibson
WIB
528
LayaOne
LAYA
529
PalletOneToken
PTN
530
Plumpy Dragons
LOONG
531
ETH-HEMI
532
ARIX-TONCOIN
533
Locus Chain
LOCUS
534
SZ
SZ
535
Voxel X Network
VXL
536
2KEY
2KEY
537
ARB-ETH
538
USTC-LUNC
539
LongOption
LONG
540
YOUR
541
CSUN
542
Polkaswap
PSWAP
543
ZRO-ARB
544
INJ-BSC
545
SAIL
546
KAN
KAN
547
OKB-OKT
548
WHT
WHT
549
PSPP
550
Defibox
BOXOLD
551
OLYMPE
552
LAP
553
NFPOLD
554
IUX
555
DHV
556
DCPTG
DCPTG
557
ASTAR-ASTAREVM
558
RMV-ETH
559
COTI-BSC
560
SNOWBALL
561
NAC-GAT
562
CyberMiles
CMT
563
BinaryX
BNX
564
SKALENetwork
SKALE
565
ERAOLD
566
Tether
USDT-OP
567
LUCIC
568
xBTC
XBTC
569
CELOTEST
570
Eminer
EM
571
Bezant
BZNT
572
BBBOLD
573
WUKONGMUSK
574
BASEHEROES
575
BBS
BBS
576
SPONGEOLD
577
REEF-REEF
578
ETH-ZKSYNC
579
COBY
580
2.0
2
581
FURIOLD
582
PRX-PAREX
583
Ftoken
FTOLD
584
bDollar
BDO
585
UNI-BSC
586
XODEX-XODEX
587
CRO-CRONOS
588
EDU-EDUCHAIN
589
PEPECHAIN
590
DAV NETWORK
DAV
591
SMH
592
MDEX
593
CVPAD
594
SIMBA
595
BTC-BSQUARED
596
CANA
597
SHIB-BSC
598
EVC
599
GINOAOLD
600
Stox
STOX
601
PSOLD
602
DOGE-DRC20
603
DERI-ETH
604
AVOCADO BG
AVO
605
SIGN-BSC
606
SCALE
607
SHIDO-SHIDO
608
MX-BSC
MX-BSC
609
FTM-FTM
610
ROUTE-ROUTE
611
ETH-ARBNOVA
612
FROGS
613
LRS
614
USDT-OKT
615
LIFE-BSC
616
AARK
617
Effective
EACC
618
TAGAI
619
Blockchain Brawlers
BRWL
620
CATEDUCK
621
Fantom
FTM
622
SQUAWKV2
623
NWC-XLM
624
XD
625
UNDEAD
626
MOGA
627
Moon Dawg
MOONDAWG
628
Chainge
CHNG
629
ADPB
630
BNB-OPBNB
631
Refereum
RFR
632
UniTrade
TRADE1
633
CRTS-ETH
634
Pteria
PTERIA
635
XR One
XR1
636
DAOhaus
HAUS
637
I20
638
Essentia
ESS
639
Hyperion
HYN
640
DOGSWAG
641
AMeiToken
AMT
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