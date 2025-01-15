Ціна New Born Rhino (LAKKHI)
Поточна ціна New Born Rhino (LAKKHI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 934.23K USD. Ціна LAKKHI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності New Born Rhino:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 80.40K USD
- зміна ціни New Born Rhino протягом дня — -12.39%
- циркуляційна пропозиція – 999.98M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни New Born Rhino до USD становила $ -0.00013254622025472.
За останні 30 днів зміна ціни New Born Rhino до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни New Born Rhino до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни New Born Rhino до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00013254622025472
|-12.39%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін New Born Rhino: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.58%
-12.39%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Named after the newborn baby one-horned rhino of Assam Zoo, Lakkhi, a unique digital asset created to celebrate the birth of Assam State Zoo’s rare one-horned rhino calf, named Lakkhi. Lakkhi is a symbol of hope for the conservation of the endangered one-horned rhino. This token represents a commitment to preserving wildlife and supporting conservation efforts. The $LAKKHI token launched on the Solana blockchain. Donation System Collaboration: During a pivotal meeting at Assam Zoo, plans were finalized to establish a donation platform, enabling global supporters to contribute directly to rhino conservation initiatives. Livestream POC: Proof of concept for livestreaming with integrated onramp donations, allowing contributions to the zoo for Lakkhi's conservation.
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