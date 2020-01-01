Токеноміка New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) Дізнайтеся ключову інформацію про New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) "$Haggis is a unique meme coin inspired by the heartwarming story of the birth of an endangered pygmy hippo calf named Haggis at Edinburgh Zoo. This coin celebrates this special event and brings together a community of animal lovers and crypto enthusiasts who want to support and enjoy a lighthearted, meme-driven project. $Haggis serves as a fun and engaging token that brings attention to endangered species while offering a distinct experience within the crypto world. Though $Haggis has no specific utility beyond community engagement and trading, it is designed to embody the spirit of Haggis the hippo playful, lively, and uniting people through a shared cause. Our mission is to create a space for users to enjoy and support a coin inspired by real-world events that make a difference, promoting a sense of camaraderie around an iconic symbol from the animal kingdom. Офіційний вебсайт: https://haggis.vip/ Купити HAGGIS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 55,74K $ 55,74K $ 55,74K Загальна пропозиція: $ 999,68M $ 999,68M $ 999,68M Циркуляційна пропозиція: $ 999,68M $ 999,68M $ 999,68M FDV (повністю розведена вартість): $ 55,74K $ 55,74K $ 55,74K Історичний максимум: $ 0,00715708 $ 0,00715708 $ 0,00715708 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS)

Токеноміка New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів HAGGIS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів HAGGIS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку HAGGIS, досліджуйте ціну токена HAGGIS в реальному часі!

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