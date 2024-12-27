Сьогоднішня ціна New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS)

Поточна ціна New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 434.23K USD. Ціна HAGGIS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності New Born Haggis Pygmy Hippo:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 382.18K USD

- зміна ціни New Born Haggis Pygmy Hippo протягом дня — -29.84%

- циркуляційна пропозиція – 999.86M USD

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