Сьогоднішня ціна New BitShares (NBS)

Поточна ціна New BitShares (NBS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NBS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності New BitShares:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 161.95 USD

- зміна ціни New BitShares протягом дня — -15.79%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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