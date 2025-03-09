Ціна New BitShares (NBS)
Поточна ціна New BitShares (NBS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NBS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності New BitShares:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 161.95 USD
- зміна ціни New BitShares протягом дня — -15.79%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни New BitShares до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни New BitShares до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни New BitShares до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни New BitShares до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-15.79%
|30 днів
|$ 0
|-51.09%
|60 днів
|$ 0
|-64.41%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін New BitShares: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.03%
-15.79%
-35.09%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
NBS is an OSS (open source) solution for DeFi (decentralized finance) business and DEX (decentralized exchange) based on DPOS consensus and implemented with DAO's organizational management structure. The graphene technology used by NBS is one of the most advanced blockchain technologies on the market
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