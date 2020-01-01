Токеноміка New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) Дізнайтеся ключову інформацію про New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) The KIRBY token is a community-driven memecoin on the Solana blockchain, inspired by the birth of Kirby, a baby elephant at the Houston Zoo. While primarily created for fun and community engagement, KIRBY also raises awareness for wildlife conservation. The token features exclusive content centered around Kirby, aiming to build a strong, supportive community of animal lovers and crypto enthusiasts. With its low-cost, fast transactions on Solana, KIRBY combines the excitement of memecoins with a heartwarming story that resonates with its holders. Офіційний вебсайт: https://kirbyelephant.com/ Купити KIRBY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 35,83K $ 35,83K $ 35,83K Загальна пропозиція: $ 999,21M $ 999,21M $ 999,21M Циркуляційна пропозиція: $ 999,21M $ 999,21M $ 999,21M FDV (повністю розведена вартість): $ 35,83K $ 35,83K $ 35,83K Історичний максимум: $ 0,01773507 $ 0,01773507 $ 0,01773507 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY)

Токеноміка New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів KIRBY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів KIRBY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку KIRBY, досліджуйте ціну токена KIRBY в реальному часі!

Прогноз ціни KIRBY Хочете знати, куди рухається KIRBY? Наша сторінка прогнозу ціни KIRBY поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена KIRBY зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!