Сьогоднішня ціна New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY)

Поточна ціна New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 422.72K USD. Ціна KIRBY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності New Baby Elephant Houston Zoo:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 42.36K USD

- зміна ціни New Baby Elephant Houston Zoo протягом дня — -11.46%

- циркуляційна пропозиція – 999.86M USD

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