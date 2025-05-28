Сьогоднішня ціна New Ancient DNA (REMUS)

Поточна ціна New Ancient DNA (REMUS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 49,20K USD. Ціна REMUS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності New Ancient DNA:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни New Ancient DNA протягом дня — +14,02%

- циркуляційна пропозиція – 420,69T USD

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