Ціна New Ancient DNA (REMUS)
Поточна ціна New Ancient DNA (REMUS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 49,20K USD. Ціна REMUS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності New Ancient DNA:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни New Ancient DNA протягом дня — +14,02%
- циркуляційна пропозиція – 420,69T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни New Ancient DNA до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни New Ancient DNA до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни New Ancient DNA до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни New Ancient DNA до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+14,02%
|30 днів
|$ 0
|-50,59%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін New Ancient DNA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,07%
+14,02%
+11,36%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Remus ($REMUS) is a token project inspired by the revival of the dire wolf, a species believed to be extinct for over 10,000 years. The project blends storytelling, conservation themes, and community engagement to promote awareness around wildlife restoration and scientific breakthroughs in genetics. Positioned at the intersection of science fiction and cutting-edge biology, Remus aims to spark discussion around the potential for bringing back endangered or extinct species through advanced technology. The $REMUS token supports a digital ecosystem centered on this narrative, inviting holders to become part of a community exploring the future of conservation, restoration, and ecological imagination.
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