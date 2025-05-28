Ціна neversol (NEVER)
Поточна ціна neversol (NEVER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 114,50K USD. Ціна NEVER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності neversol:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни neversol протягом дня — +23,22%
- циркуляційна пропозиція – 79,38B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни neversol до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни neversol до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни neversol до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни neversol до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+23,22%
|30 днів
|$ 0
|+53,98%
|60 днів
|$ 0
|+64,86%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін neversol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+3,26%
+23,22%
+39,37%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$NEVER is a groundbreaking project that brings the power of memes to the Solana network, revolutionizing the way we perceive and interact with digital assets. Built on the Solana blockchain, $NEVER leverages the speed and scalability of Solana to create a vibrant and dynamic meme economy. Key Features: Meme NFTs on Solana: $NEVER introduces a unique collection of meme-inspired non-fungible tokens (NFTs) on the Solana blockchain. These NFTs capture the essence of internet culture and enable users to own, trade, and showcase their favorite memes in a decentralized and secure environment. Community-driven Governance: $NEVER is more than just a collection of memes; it's a community-driven project where users actively participate in governance decisions. Holders of $NEVER tokens have the power to propose and vote on changes to the platform, ensuring a democratic and inclusive ecosystem. Liquidity Pools and Staking: Users can engage with $NEVER through liquidity pools and staking mechanisms. By providing liquidity to meme pairs or staking $NEVER tokens, users can earn rewards, fostering a dynamic and participatory community. Meme Farming: $NEVER introduces the concept of "meme farming," allowing users to cultivate and grow their meme collections over time. The more active and engaged a user is within the $NEVER ecosystem, the greater their potential for cultivating rare and valuable meme NFTs. Cross-Platform Compatibility: $NEVER is designed to be accessible across various platforms, making it easy for users to interact with the meme economy seamlessly. Whether through web platforms, mobile apps, or browser extensions, $NEVER ensures a user-friendly experience for all. Dynamic Marketplace: The $NEVER marketplace serves as a hub for meme enthusiasts, providing a space for buying, selling, and trading meme NFTs. The marketplace is driven by the community, with decentralized features that empower users to set their own terms for transactions.
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