Сьогоднішня ціна neversol (NEVER)

Поточна ціна neversol (NEVER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 114,50K USD. Ціна NEVER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності neversol:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни neversol протягом дня — +23,22%

- циркуляційна пропозиція – 79,38B USD

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