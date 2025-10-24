Інформація щодо ціни NeverPay (NPAY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,36% Зміна ціни (1 дн.) -7,41% Зміна ціни (за 7 дн.) -3,02% Зміна ціни (за 7 дн.) -3,02%

Актуальна ціна NeverPay (NPAY) становить --. За останні 24 години NPAY торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум NPAY становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то NPAY змінився на -0,36% за останню годину, -7,41% за 24 години та на -3,02% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо NeverPay (NPAY)

Ринкова капіталізація $ 12,19K$ 12,19K $ 12,19K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 12,19K$ 12,19K $ 12,19K Циркуляційне постачання 999,00M 999,00M 999,00M Загальна пропозиція 998 999 758,087905 998 999 758,087905 998 999 758,087905

Поточна ринкова капіталізація NeverPay — $ 12,19K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція NPAY — 999,00M, зі загальною пропозицією 998999758.087905. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 12,19K.