Сьогоднішня ціна Never Sell Your Dust

Поточна ціна Never Sell Your Dust (DUST) сьогодні становить $ 0, зі зміною 4.83% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DUST до USD становить $ 0 за DUST.

Never Sell Your Dust наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 13,068.35, з циркуляційною пропозицією у 998.20M DUST. Протягом останніх 24 годин DUST торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці DUST змінився на +0.14% за останню годину та на +14.71% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Never Sell Your Dust (DUST)

Ринкова капіталізація $ 13.07K$ 13.07K $ 13.07K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 13.07K$ 13.07K $ 13.07K Циркуляційне постачання 998.20M 998.20M 998.20M Загальна пропозиція 998,198,206.942187 998,198,206.942187 998,198,206.942187

Поточна ринкова капіталізація Never Sell Your Dust — $ 13.07K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DUST — 998.20M, зі загальною пропозицією 998198206.942187. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 13.07K.