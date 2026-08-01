Сьогоднішня ціна Never Goon

Поточна ціна Never Goon (GOON) сьогодні становить $ 0, зі зміною 8.37% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GOON до USD становить $ 0 за GOON.

Never Goon наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 62,705, з циркуляційною пропозицією у 999.12M GOON. Протягом останніх 24 годин GOON торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці GOON змінився на -1.16% за останню годину та на +15.82% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Never Goon (GOON)

Ринкова капіталізація $ 62.71K$ 62.71K $ 62.71K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 62.71K$ 62.71K $ 62.71K Циркуляційне постачання 999.12M 999.12M 999.12M Загальна пропозиція 999,117,174.892433 999,117,174.892433 999,117,174.892433

Поточна ринкова капіталізація Never Goon — $ 62.71K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GOON — 999.12M, зі загальною пропозицією 999117174.892433. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 62.71K.