Купити криптовалютуРинкиСпотФ'ючерсиKORUEarnЦентр подійХаб винагород
Ще
Фестиваль TradFi на 1 000 000 $
Зареєструватись
Поточна ціна Never Goon сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація GOON становить 62,705 USD. Відстежуйте оновлення цін GOON до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Never Goon сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація GOON становить 62,705 USD. Відстежуйте оновлення цін GOON до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про GOON

Інформація про ціну GOON

Що таке GOON

Офіційний вебсайт GOON

Токеноміка GOON

Прогноз ціни GOON

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Never Goon

Ціна Never Goon (GOON)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 GOON до USD:

$0.00006181
$0.00006181$0.00006181
-9.40%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Never Goon (GOON) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 00:06:05 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Never Goon

Поточна ціна Never Goon (GOON) сьогодні становить $ 0, зі зміною 8.37% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GOON до USD становить $ 0 за GOON.

Never Goon наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 62,705, з циркуляційною пропозицією у 999.12M GOON. Протягом останніх 24 годин GOON торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці GOON змінився на -1.16% за останню годину та на +15.82% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Never Goon (GOON)

$ 62.71K
$ 62.71K$ 62.71K

--
----

$ 62.71K
$ 62.71K$ 62.71K

999.12M
999.12M 999.12M

999,117,174.892433
999,117,174.892433 999,117,174.892433

Поточна ринкова капіталізація Never Goon — $ 62.71K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GOON — 999.12M, зі загальною пропозицією 999117174.892433. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 62.71K.

Історія ціни Never Goon у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.16%

-8.36%

+15.82%

+15.82%

Історія ціни Never Goon (GOON) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Never Goon до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Never Goon до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Never Goon до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Never Goon до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-8.36%
30 днів$ 0-5.15%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Прогноз ціни Never Goon

Прогноз ціни Never Goon (GOON) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна GOON у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Never Goon (GOON) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Never Goon потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Never Goon у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни GOON на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Never Goon.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Never Goon (GOON)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Dog-ThemedMemePump.fun Ecosystem

Про Never Goon

Які торговельні права зараз має Never Goon?

Поточна ціна: ₴, з рухом ціни -8.36% за останні 24 години.

Чи привертає GOON увагу інституцій?

Інституційну участь можна визначити за зростанням обсягу торгівлі (₴--), стабільною ліквідністю та постійним довгостроковим зростанням ціни порівняно з його однорідними групами Solana Ecosystem,Meme,Dog-Themed,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem.

Наскільки ліквідний ринок Never Goon?

Оцінка ліквідності --/100 свідчить про сильну глибину ринку, що дозволяє ефективно виконувати більші замовлення на різних біржах.

Що показує обіговий запас щодо GOON?

З кількістю токенів 999117174.892433 динаміка запасу впливає на довгострокову оцінку, особливо під час циклів інституційного накопичення або розподілу.

Як Never Goon порівнюється зі своїми історичними максимумами?

Його ATH — ₴ та ATL — ₴ служать опорними точками для інституційних оцінок ризику.

Наскільки активно торгують Never Goon сьогодні?

Воно зафіксувало обсяг ₴-- за добу — важливий показник для інституцій при оцінці стратегій входження.

Як -- впливає на інституційний інтерес?

Стабільність, масштабованість та екосистема розробників -- можуть значно вплинути на те, як великі інвестори оцінюють довгострокову життєздатність Never Goon.

Люди також запитують: Інші запитання про Never Goon

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 00:06:05 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Never Goon (GOON)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Never Goon

Ще більше криптовалют для дослідження

Найкращі криптовалюти з ринковими даними, доступними на MEXC

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

up

up

UPROBINHOOD

$0.3081
$0.3081$0.3081

+208.10%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0.43333
$0.43333$0.43333

+1.68%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

$0.01831
$0.01831$0.01831

-0.75%

AurumX

AurumX

UMX

$0.16732
$0.16732$0.16732

-4.27%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Stupid Faces

Stupid Faces

UPID

$0.04710
$0.04710$0.04710

+42.72%

Aether Network

Aether Network

AET

$0.0137
$0.0137$0.0137

+30.47%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

$0.001507
$0.001507$0.001507

+15.92%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0.0002913
$0.0002913$0.0002913

+9.92%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0.00503
$0.00503$0.00503

+11.77%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Рішучі ФРС проти зростання ETF

Рішучі ФРС проти зростання ETFРішучі ФРС проти зростання ETF

Приплив ETF у 172 млн $ перед NFP: сигнал чи пастка?