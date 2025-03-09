Сьогоднішня ціна Never Go Full (RETARD)

Поточна ціна Never Go Full (RETARD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 14.83K USD. Ціна RETARD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Never Go Full:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 661.58 USD

- зміна ціни Never Go Full протягом дня — -15.43%

- циркуляційна пропозиція – 99.97B USD

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