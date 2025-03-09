Ціна Never Go Full (RETARD)
Поточна ціна Never Go Full (RETARD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 14.83K USD. Ціна RETARD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Never Go Full:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 661.58 USD
- зміна ціни Never Go Full протягом дня — -15.43%
- циркуляційна пропозиція – 99.97B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Never Go Full до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Never Go Full до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Never Go Full до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Never Go Full до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-15.43%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Never Go Full: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.57%
-15.43%
-95.04%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The $Retard ticker was given to the degens on crypto tiwtter when a term used from the movie Tropic Thunder was brought to life “Never Go Full Retard”. The term retard is used a lot in the meme coin space, a lot of degenerates in the trenches aping aimlessly - “Retard” We rebranded the ticker to make it a fun meme for all the degens in the trenches trying to find a cup, community but instead we gave birth to the “Retard Cabal” - Alpha for the retards lol When the chart is pumping we may go full retard but in the mean time we will give out the advice to these degens as they join the RETARD CABAL - NEVER GO FULL RETARD.
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