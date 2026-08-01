Сьогоднішня ціна Never Give Up

Поточна ціна Never Give Up (MINER) сьогодні становить $ 0, зі зміною 4,37% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MINER до USD становить $ 0 за MINER.

Never Give Up наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 176 492, з циркуляційною пропозицією у 999,96M MINER. Протягом останніх 24 годин MINER торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00363031, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці MINER змінився на +1,31% за останню годину та на +27,28% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 6,38K.

Ринкова інформація щодо Never Give Up (MINER)

Ринкова капіталізація $ 176,49K$ 176,49K $ 176,49K Обсяг (за 24 год) $ 6,38K$ 6,38K $ 6,38K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 176,49K$ 176,49K $ 176,49K Циркуляційне постачання 999,96M 999,96M 999,96M Загальна пропозиція 999 964 286,147188 999 964 286,147188 999 964 286,147188

Поточна ринкова капіталізація Never Give Up — $ 176,49K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 6,38K. Циркуляційна пропозиція MINER — 999,96M, зі загальною пропозицією 999964286.147188. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 176,49K.