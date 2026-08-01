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Поточна ціна Never Give Up сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація MINER становить 176 492 USD. Відстежуйте оновлення цін MINER до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Never Give Up сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація MINER становить 176 492 USD. Відстежуйте оновлення цін MINER до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про MINER

Інформація про ціну MINER

Що таке MINER

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Ціна Never Give Up (MINER)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 MINER до USD:

$0,00017425
$0,00017425$0,00017425
-5,30%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Never Give Up (MINER) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 00:05:51 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Never Give Up

Поточна ціна Never Give Up (MINER) сьогодні становить $ 0, зі зміною 4,37% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MINER до USD становить $ 0 за MINER.

Never Give Up наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 176 492, з циркуляційною пропозицією у 999,96M MINER. Протягом останніх 24 годин MINER торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00363031, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці MINER змінився на +1,31% за останню годину та на +27,28% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 6,38K.

Ринкова інформація щодо Never Give Up (MINER)

$ 176,49K
$ 176,49K$ 176,49K

$ 6,38K
$ 6,38K$ 6,38K

$ 176,49K
$ 176,49K$ 176,49K

999,96M
999,96M 999,96M

999 964 286,147188
999 964 286,147188 999 964 286,147188

Поточна ринкова капіталізація Never Give Up — $ 176,49K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 6,38K. Циркуляційна пропозиція MINER — 999,96M, зі загальною пропозицією 999964286.147188. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 176,49K.

Історія ціни Never Give Up у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00363031
$ 0,00363031$ 0,00363031

$ 0
$ 0$ 0

+1,31%

-4,37%

+27,28%

+27,28%

Історія ціни Never Give Up (MINER) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Never Give Up до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Never Give Up до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Never Give Up до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Never Give Up до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-4,37%
30 днів$ 0+28,53%
60 днів$ 0-7,41%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни Never Give Up

Прогноз ціни Never Give Up (MINER) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна MINER у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Never Give Up (MINER) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Never Give Up потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Never Give Up у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни MINER на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Never Give Up.

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Ресурс Never Give Up (MINER)

Офіційний вебсайт

Категорія :

IP MemeMemePump.fun Ecosystem

Про Never Give Up

Яка зараз ринкова ціна MINER?

Зараз його вартість становить ₴, що відображає зміну ціни на -4.37% за останні 24 години. Оновлення цін відбивають актуальні агреговані дані ринку.

Яка ліквідність Never Give Up на біржах?

З оцінкою ліквідності --/100, MINER демонструє стабільну ринкову глибину на торгових майданчиках з високим обсягом торгів.

Який добовий обсяг торгів для MINER?

За останні 24 години трейдери обміняли ₴-- MINER. Високий обсяг торгів сприяє зменшенню спредів та плавнішому проведенню операцій.

Який сьогодні діапазон цін для Never Give Up?

Він торгувався в діапазоні від ₴ до ₴, фіксуючи волатильність дня.

Що визначає доступність і популярність MINER на світових ринках?

Фактори включають листинг на біржах, доступність торговельних пар, глибину ліквідності та те, наскільки добре MINER інтегрований в екосистему --.

Люди також запитують: Інші запитання про Never Give Up

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 00:05:51 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Never Give Up (MINER)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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