Сьогоднішня ціна NevaCoin (NEVA)

Поточна ціна NevaCoin (NEVA) сьогодні становить 0.00851652 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NEVA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності NevaCoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.06K USD

- зміна ціни NevaCoin протягом дня — +0.08%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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