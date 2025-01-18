Ціна NevaCoin (NEVA)
Поточна ціна NevaCoin (NEVA) сьогодні становить 0.00851652 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NEVA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NevaCoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.06K USD
- зміна ціни NevaCoin протягом дня — +0.08%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NevaCoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни NevaCoin до USD становила $ -0.0009969327.
За останні 60 днів зміна ціни NevaCoin до USD становила $ +0.0000482631.
За останні 90 днів зміна ціни NevaCoin до USD становила $ -0.9426879322350883.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.08%
|30 днів
|$ -0.0009969327
|-11.70%
|60 днів
|$ +0.0000482631
|+0.57%
|90 днів
|$ -0.9426879322350883
|-99.10%
Останній аналіз цін NevaCoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.28%
+0.08%
-5.07%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
NevaCoin (NEVA) is a cryptocurrency that operates in health. Neva Coin is a decentralized, digital asset, built on a unique blockchain/Coin system. Neva coin is a new generation of blockchain that uses POS, zk-SNARK, and Decentralized Governance Protocol (DGP) technology to make purely distributed structures with privacy and safety for all users. The Unique Selling Point, allows users to create to use the latest technologies and transfer through several Blockchains' "ProChain" technology. Agreements to use coins or tokens on the blockchain can execute themselves, provided certain conditions are met. Users can generate NEVA through the process of mining. Currently, Novacoin has designed two body health analyzer devices, which are as follows. 1-NEVA Body Scale 2-NEVA Health Analyzer
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