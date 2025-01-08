Сьогоднішня ціна Neva (NEVA)

Поточна ціна Neva (NEVA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 45.80K USD. Ціна NEVA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Neva:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 74.53 USD

- зміна ціни Neva протягом дня — -6.92%

- циркуляційна пропозиція – 62.79M USD

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