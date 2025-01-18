Ціна NEUY (NEUY)
Поточна ціна NEUY (NEUY) сьогодні становить 0.03984508 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NEUY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NEUY:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 153.90K USD
- зміна ціни NEUY протягом дня — -1.10%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NEUY до USD становила $ -0.00044356882513121.
За останні 30 днів зміна ціни NEUY до USD становила $ -0.0003977176.
За останні 60 днів зміна ціни NEUY до USD становила $ +0.0041189970.
За останні 90 днів зміна ціни NEUY до USD становила $ +0.012332176287439963.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00044356882513121
|-1.10%
|30 днів
|$ -0.0003977176
|-0.99%
|60 днів
|$ +0.0041189970
|+10.34%
|90 днів
|$ +0.012332176287439963
|+44.82%
Останній аналіз цін NEUY: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.20%
-1.10%
+7.30%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
NEUY is an A.I. powered DeFi, The A.I. uses off chain data collection for analysis and on chain smart contracts to execute changes. Users can participate with NEUY network by Staking and earning high APY, using our Swapping aggregate app, becoming an A.I. contributor and earning NEUY or writing their own Swapping and Arbitrage bots.
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