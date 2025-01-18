Сьогоднішня ціна NEUY (NEUY)

Поточна ціна NEUY (NEUY) сьогодні становить 0.03984508 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NEUY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності NEUY:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 153.90K USD

- зміна ціни NEUY протягом дня — -1.10%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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