Сьогоднішня ціна Neutroswap (NEUTRO)

Поточна ціна Neutroswap (NEUTRO) сьогодні становить 0.02950459 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NEUTRO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Neutroswap:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.88K USD

- зміна ціни Neutroswap протягом дня — -1.27%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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