Сьогоднішня ціна Neutron

Поточна ціна Neutron (NTRN) сьогодні становить $ 0, зі зміною 13.11% за останні 24 години. Поточний курс конвертації NTRN до USD становить $ 0 за NTRN.

Neutron наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 77,462, з циркуляційною пропозицією у 369.08M NTRN. Протягом останніх 24 годин NTRN торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1.97, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці NTRN змінився на +0.31% за останню годину та на -29.02% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 538.43.

Ринкова інформація щодо Neutron (NTRN)

Ринкова капіталізація $ 77.46K$ 77.46K $ 77.46K Обсяг (за 24 год) $ 538.43$ 538.43 $ 538.43 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,305,297,313,422.90T$ 1,305,297,313,422.90T $ 1,305,297,313,422.90T Циркуляційне постачання 369.08M 369.08M 369.08M Загальна пропозиція 616,074,110.219272 616,074,110.219272 616,074,110.219272

Поточна ринкова капіталізація Neutron — $ 77.46K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 538.43. Циркуляційна пропозиція NTRN — 369.08M, зі загальною пропозицією 616074110.219272. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,305,297,313,422.90T.