Сьогоднішня ціна Neutrl USD

Поточна ціна Neutrl USD (NUSD) сьогодні становить $ 0,998526, зі зміною 0,05% за останні 24 години. Поточний курс конвертації NUSD до USD становить $ 0,998526 за NUSD.

Neutrl USD наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 53 575 703, з циркуляційною пропозицією у 53,65M NUSD. Протягом останніх 24 годин NUSD торгувався між $ 0,998288 (мінімум) та $ 0,999211 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,031, тоді як історичний мінімум — $ 0,975411.

У короткостроковій динаміці NUSD змінився на -0,04% за останню годину та на -0,01% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1,29M.

Ринкова інформація щодо Neutrl USD (NUSD)

Ринкова капіталізація $ 53,58M$ 53,58M $ 53,58M Обсяг (за 24 год) $ 1,29M$ 1,29M $ 1,29M Повністю розведена ринкова капіталізація $ 53,58M$ 53,58M $ 53,58M Циркуляційне постачання 53,65M 53,65M 53,65M Загальна пропозиція 53 654 807,58583236 53 654 807,58583236 53 654 807,58583236

Поточна ринкова капіталізація Neutrl USD — $ 53,58M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,29M. Циркуляційна пропозиція NUSD — 53,65M, зі загальною пропозицією 53654807.58583236. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 53,58M.