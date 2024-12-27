Ціна Neutrino System Base (NSBT)
Поточна ціна Neutrino System Base (NSBT) сьогодні становить 0.094961 USD з ринковою капіталізацією $ 269.12K USD. Ціна NSBT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Neutrino System Base:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.19K USD
- зміна ціни Neutrino System Base протягом дня — -15.97%
- циркуляційна пропозиція – 2.83M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Neutrino System Base до USD становила $ -0.01805781155627889.
За останні 30 днів зміна ціни Neutrino System Base до USD становила $ -0.0284814058.
За останні 60 днів зміна ціни Neutrino System Base до USD становила $ -0.0249568903.
За останні 90 днів зміна ціни Neutrino System Base до USD становила $ -0.0604832294949366.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.01805781155627889
|-15.97%
|30 днів
|$ -0.0284814058
|-29.99%
|60 днів
|$ -0.0249568903
|-26.28%
|90 днів
|$ -0.0604832294949366
|-38.90%
Останній аналіз цін Neutrino System Base: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-9.30%
-15.97%
+7.77%
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