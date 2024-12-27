Сьогоднішня ціна Neutrino System Base (NSBT)

Поточна ціна Neutrino System Base (NSBT) сьогодні становить 0.094961 USD з ринковою капіталізацією $ 269.12K USD. Ціна NSBT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Neutrino System Base:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.19K USD

- зміна ціни Neutrino System Base протягом дня — -15.97%

- циркуляційна пропозиція – 2.83M USD

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