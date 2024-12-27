Сьогоднішня ціна Neutrino Index Token (XTN)

Поточна ціна Neutrino Index Token (XTN) сьогодні становить 0.03131004 USD з ринковою капіталізацією $ 2.75M USD. Ціна XTN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Neutrino Index Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.27K USD

- зміна ціни Neutrino Index Token протягом дня — +7.13%

- циркуляційна пропозиція – 87.81M USD

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