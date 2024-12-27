Ціна Neutrino Index Token (XTN)
Поточна ціна Neutrino Index Token (XTN) сьогодні становить 0.03131004 USD з ринковою капіталізацією $ 2.75M USD. Ціна XTN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Neutrino Index Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.27K USD
- зміна ціни Neutrino Index Token протягом дня — +7.13%
- циркуляційна пропозиція – 87.81M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Neutrino Index Token до USD становила $ +0.00208467.
За останні 30 днів зміна ціни Neutrino Index Token до USD становила $ +0.0063501802.
За останні 60 днів зміна ціни Neutrino Index Token до USD становила $ +0.0149613805.
За останні 90 днів зміна ціни Neutrino Index Token до USD становила $ +0.00783951275030577.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00208467
|+7.13%
|30 днів
|$ +0.0063501802
|+20.28%
|60 днів
|$ +0.0149613805
|+47.78%
|90 днів
|$ +0.00783951275030577
|+33.40%
Останній аналіз цін Neutrino Index Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.46%
+7.13%
+43.39%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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