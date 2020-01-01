Токеноміка Neutra Finance (NEU) Дізнайтеся ключову інформацію про Neutra Finance (NEU), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Neutra Finance (NEU) Neutra Finance aims to make risk-hedged, sustainable investment strategies easily accessible for anyone, anywhere through automated strategy vaults. Neutra Finance strives to make this process simple and easy so that anyone who wants to protect their funds and earn stable returns in any market condition can do so. Neutra Finance has now completed its launch, starting with the GLP Delta Neutra Valuts strategy. The next strategy is a market neutral strategy using Sushi Swap. NEU is the utility and governance token of Neutra Finance. By staking NEU, users will earn Protocol fees in stablecoins, Escrowed NEU (esNEU), Fee Boosters Офіційний вебсайт: https://neutra.finance/ Whitepaper: https://docs.neutra.finance/english/ Купити NEU зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Neutra Finance (NEU) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Neutra Finance (NEU), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 117,93K $ 117,93K $ 117,93K Загальна пропозиція: $ 5,97M $ 5,97M $ 5,97M Циркуляційна пропозиція: $ 1,98M $ 1,98M $ 1,98M FDV (повністю розведена вартість): $ 355,08K $ 355,08K $ 355,08K Історичний максимум: $ 3,43 $ 3,43 $ 3,43 Історичний мінімум: $ 0,01050565 $ 0,01050565 $ 0,01050565 Поточна ціна: $ 0,059478 $ 0,059478 $ 0,059478 Дізнайтеся більше про ціну Neutra Finance (NEU)

Токеноміка Neutra Finance (NEU): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Neutra Finance (NEU) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів NEU, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів NEU, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку NEU, досліджуйте ціну токена NEU в реальному часі!

Прогноз ціни NEU Хочете знати, куди рухається NEU? Наша сторінка прогнозу ціни NEU поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена NEU зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!