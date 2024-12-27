Сьогоднішня ціна Neutra Finance (NEU)

Поточна ціна Neutra Finance (NEU) сьогодні становить 0.066607 USD з ринковою капіталізацією $ 132.06K USD. Ціна NEU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Neutra Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.21 USD

- зміна ціни Neutra Finance протягом дня — +0.36%

- циркуляційна пропозиція – 1.98M USD

Отримуйте оновлення цін NEU до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни NEU.