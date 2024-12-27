Ціна Neutra Finance (NEU)
Поточна ціна Neutra Finance (NEU) сьогодні становить 0.066607 USD з ринковою капіталізацією $ 132.06K USD. Ціна NEU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Neutra Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.21 USD
- зміна ціни Neutra Finance протягом дня — +0.36%
- циркуляційна пропозиція – 1.98M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Neutra Finance до USD становила $ +0.00023951.
За останні 30 днів зміна ціни Neutra Finance до USD становила $ -0.0105137883.
За останні 60 днів зміна ціни Neutra Finance до USD становила $ +0.0014053943.
За останні 90 днів зміна ціни Neutra Finance до USD становила $ -0.00376059944011198.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00023951
|+0.36%
|30 днів
|$ -0.0105137883
|-15.78%
|60 днів
|$ +0.0014053943
|+2.11%
|90 днів
|$ -0.00376059944011198
|-5.34%
Останній аналіз цін Neutra Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.04%
+0.36%
+0.38%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Neutra Finance aims to make risk-hedged, sustainable investment strategies easily accessible for anyone, anywhere through automated strategy vaults. Neutra Finance strives to make this process simple and easy so that anyone who wants to protect their funds and earn stable returns in any market condition can do so. Neutra Finance has now completed its launch, starting with the GLP Delta Neutra Valuts strategy. The next strategy is a market neutral strategy using Sushi Swap. NEU is the utility and governance token of Neutra Finance. By staking NEU, users will earn Protocol fees in stablecoins, Escrowed NEU (esNEU), Fee Boosters
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