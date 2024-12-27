Ціна Neutaro (NTMPI)
Поточна ціна Neutaro (NTMPI) сьогодні становить 0.0418758 USD з ринковою капіталізацією $ 4.78M USD. Ціна NTMPI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Neutaro:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 97.41K USD
- зміна ціни Neutaro протягом дня — +4.83%
- циркуляційна пропозиція – 114.23M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Neutaro до USD становила $ +0.0019275.
За останні 30 днів зміна ціни Neutaro до USD становила $ +0.0000865154.
За останні 60 днів зміна ціни Neutaro до USD становила $ +0.0063062442.
За останні 90 днів зміна ціни Neutaro до USD становила $ +0.01118606731279287.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.0019275
|+4.83%
|30 днів
|$ +0.0000865154
|+0.21%
|60 днів
|$ +0.0063062442
|+15.06%
|90 днів
|$ +0.01118606731279287
|+36.45%
Останній аналіз цін Neutaro: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.00%
+4.83%
-5.21%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Neutaro (NTMPI) serves as the governance token for Timpi (www.timpi.io), a technology pioneer poised to shake up the industry through Decentralization, Web3, and AI. At the heart of Timpi's mission lies their proprietary web-scale index, powered by a DePIN (Decentralized Physical Infrastructure) node network. This innovative infrastructure, complemented by state-of-the-art AI technology, drives the development of a suite of services prioritizing user privacy and data integrity above all else. Timpi’s Search Engine, their flagship service, represents just the beginning of their groundbreaking offerings. By delivering impartial search results devoid of user tracking and manipulation, Timpi is poised to revolutionize the search experience, setting a new standard for transparency and trust.
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