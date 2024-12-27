Сьогоднішня ціна Neutaro (NTMPI)

Поточна ціна Neutaro (NTMPI) сьогодні становить 0.0418758 USD з ринковою капіталізацією $ 4.78M USD. Ціна NTMPI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Neutaro:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 97.41K USD

- зміна ціни Neutaro протягом дня — +4.83%

- циркуляційна пропозиція – 114.23M USD

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