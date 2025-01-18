Сьогоднішня ціна NeuroPulse AI (NPAI)

Поточна ціна NeuroPulse AI (NPAI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NPAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності NeuroPulse AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.37K USD

- зміна ціни NeuroPulse AI протягом дня — -6.90%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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