Ціна Neuroni AI (NEURONI)
Поточна ціна Neuroni AI (NEURONI) сьогодні становить 0.068545 USD з ринковою капіталізацією $ 560.14K USD. Ціна NEURONI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Neuroni AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.29 USD
- зміна ціни Neuroni AI протягом дня — +2.04%
- циркуляційна пропозиція – 8.17M USD
Отримуйте оновлення цін NEURONI до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни NEURONI.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Neuroni AI до USD становила $ +0.00136818.
За останні 30 днів зміна ціни Neuroni AI до USD становила $ -0.0353182019.
За останні 60 днів зміна ціни Neuroni AI до USD становила $ -0.0351472781.
За останні 90 днів зміна ціни Neuroni AI до USD становила $ -0.15888952350216964.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00136818
|+2.04%
|30 днів
|$ -0.0353182019
|-51.52%
|60 днів
|$ -0.0351472781
|-51.27%
|90 днів
|$ -0.15888952350216964
|-69.86%
Останній аналіз цін Neuroni AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.28%
+2.04%
-0.33%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is Neuroni AI Neuroni AI is an advanced artificial intelligence powered natural language processing model available. Neuroni AI is capable of understanding complex language, recognizing the context of conversations, and providing the most accurate responses What Makes Neuroni AI Unique? Neuroni is different because they provide unbiased information to theirusers. To do this, they have developed a system that does not simply respond with information drawn from a defined database. They use 3 date sources + an ETHIC checker that compares these information in real time in order to answer with an accuracy that is the most realistic. Moreover, even if Neuroni AI learns from its interactions, it collect absolutely NO user data History of Neuroni AI Neuroni AI was developed by Adam Saint-Leroix and his team of scientists since the beginning of the year 2021 and was launched on 13th January 2023. What’s Next for Ethereum Neuroni is focusing on concrete use cases in the near future and, beyond the messaging BOTs and the mobile application under development, plans to extend its integration into the metaverse What can Neuroni AI (NEURONI) be Used For? The use cases of NEURONI token will be multiple in the future, notably as a utility token in future application development and integration of Neuroni AI with partners. A buyback and burn system has also been put in place to use 50% of the advertising revenues to support the NEURONI price.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 NEURONI до AUD
A$0.109672
|1 NEURONI до GBP
￡0.05415055
|1 NEURONI до EUR
€0.06511775
|1 NEURONI до USD
$0.068545
|1 NEURONI до MYR
RM0.30639615
|1 NEURONI до TRY
₺2.41346945
|1 NEURONI до JPY
¥10.81297375
|1 NEURONI до RUB
₽7.03203155
|1 NEURONI до INR
₹5.85991205
|1 NEURONI до IDR
Rp1,105.56436135
|1 NEURONI до PHP
₱3.99000445
|1 NEURONI до EGP
￡E.3.48688415
|1 NEURONI до BRL
R$0.42429355
|1 NEURONI до CAD
C$0.09801935
|1 NEURONI до BDT
৳8.19318385
|1 NEURONI до NGN
₦106.1062891
|1 NEURONI до UAH
₴2.8761482
|1 NEURONI до VES
Bs3.495795
|1 NEURONI до PKR
Rs19.08224255
|1 NEURONI до KZT
₸35.8874202
|1 NEURONI до THB
฿2.3277882
|1 NEURONI до TWD
NT$2.25033235
|1 NEURONI до CHF
Fr0.0616905
|1 NEURONI до HKD
HK$0.5319092
|1 NEURONI до MAD
.د.م0.69161905