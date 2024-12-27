Сьогоднішня ціна Neuroni AI (NEURONI)

Поточна ціна Neuroni AI (NEURONI) сьогодні становить 0.068545 USD з ринковою капіталізацією $ 560.14K USD. Ціна NEURONI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Neuroni AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.29 USD

- зміна ціни Neuroni AI протягом дня — +2.04%

- циркуляційна пропозиція – 8.17M USD

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