Сьогоднішня ціна neuron ICP (NICP)

Поточна ціна neuron ICP (NICP) сьогодні становить 10.91 USD з ринковою капіталізацією $ 1.95M USD. Ціна NICP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності neuron ICP:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.78K USD

- зміна ціни neuron ICP протягом дня — +1.51%

- циркуляційна пропозиція – 178.93K USD

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