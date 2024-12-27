Ціна neuron ICP (NICP)
Поточна ціна neuron ICP (NICP) сьогодні становить 10.91 USD з ринковою капіталізацією $ 1.95M USD. Ціна NICP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності neuron ICP:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.78K USD
- зміна ціни neuron ICP протягом дня — +1.51%
- циркуляційна пропозиція – 178.93K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни neuron ICP до USD становила $ +0.161927.
За останні 30 днів зміна ціни neuron ICP до USD становила $ +0.0955192320.
За останні 60 днів зміна ціни neuron ICP до USD становила $ +4.9437235790.
За останні 90 днів зміна ціни neuron ICP до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.161927
|+1.51%
|30 днів
|$ +0.0955192320
|+0.88%
|60 днів
|$ +4.9437235790
|+45.31%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін neuron ICP: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.85%
+1.51%
+20.82%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
nICP is a decentralised liquid staking derivative on the Internet computer protocol. It allows people to earn yield on their ICP while being fully liquid. The protocol is controlled and managed by the WaterNeuron DAO through staked WTN tokens, and thus fully decentralised. All the components of the protocol are fully on-chain. All the code is open source. It is the first fully decentralised LST on ICP.
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