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Поточна ціна NeurochainAI сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація NCN становить 23 602 USD. Відстежуйте оновлення цін NCN до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна NeurochainAI сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація NCN становить 23 602 USD. Відстежуйте оновлення цін NCN до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна NeurochainAI (NCN)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 NCN до USD:

$0,00005245
$0,00005245$0,00005245
-5,70%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни NeurochainAI (NCN) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 00:05:06 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна NeurochainAI

Поточна ціна NeurochainAI (NCN) сьогодні становить $ 0, зі зміною 5,74% за останні 24 години. Поточний курс конвертації NCN до USD становить $ 0 за NCN.

NeurochainAI наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 23 602, з циркуляційною пропозицією у 272,75M NCN. Протягом останніх 24 годин NCN торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,096535, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці NCN змінився на -- за останню годину та на -2,62% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо NeurochainAI (NCN)

$ 23,60K
$ 23,60K$ 23,60K

--
----

$ 23,60K
$ 23,60K$ 23,60K

272,75M
272,75M 272,75M

450 000 000,0
450 000 000,0 450 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація NeurochainAI — $ 23,60K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція NCN — 272,75M, зі загальною пропозицією 450000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 23,60K.

Історія ціни NeurochainAI у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,096535
$ 0,096535$ 0,096535

$ 0
$ 0$ 0

--

-5,73%

-2,62%

-2,62%

Історія ціни NeurochainAI (NCN) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NeurochainAI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни NeurochainAI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни NeurochainAI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни NeurochainAI до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-5,73%
30 днів$ 0-38,91%
60 днів$ 0-60,03%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни NeurochainAI

Прогноз ціни NeurochainAI (NCN) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна NCN у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни NeurochainAI (NCN) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна NeurochainAI потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне NeurochainAI у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни NCN на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни NeurochainAI.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс NeurochainAI (NCN)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Категорія :

AI FrameworkArtificial Intelligence (AI)DePIN

Про NeurochainAI

Скільки коштує NeurochainAI зараз?

NeurochainAI зараз торгуються по ціні ₴, з рухом ціни -5.73% за останні 24 години. Ця актуальна ціна дає уявлення про реальну ринкову активність та настрій інвесторів.

Чи зростатиме чи зменшуватиметься NCN сьогодні?

NCN продемонстрував зміну ціни за останні 24 години, що відображає реакцію ринку на останні новини, обсяг торгів та події в екосистемі Artificial Intelligence (AI),Smart Contract Platform,Layer 1 (L1),Ethereum Ecosystem,DePIN,AI Framework.

Наскільки популярний NeurochainAI сьогодні?

Токен зареєстрував обсяг торгів за 24 години в розмірі ₴--, що свідчить про те, скільки трейдерів активно купують або продають NCN.

Що відрізняє NeurochainAI від інших криптоактивів?

Як частина категорії Artificial Intelligence (AI),Smart Contract Platform,Layer 1 (L1),Ethereum Ecosystem,DePIN,AI Framework та створений на мережі --, NCN пропонує конкретне призначення та роль в своїй екосистемі, яке може включати платежі, стекінг, управління або специфічні випадки використання.

Скільки NCN існує на ринку?

Сьогодні в обігу знаходиться 272750502.017225 токенів, що допомагає визначити дефіцит токенів та загальну ринкову вартість.

Яка максимальна та мінімальна ціна NeurochainAI за всю історію?

Найвища зафіксована ціна токена (ATH) становить ₴4.25524685382354960000, а найнижча точка (ATL) — ₴, що надає важливий контекст для довгострокових інвесторів, які оцінюють цінові цикли.

Люди також запитують: Інші запитання про NeurochainAI

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 00:05:06 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для NeurochainAI (NCN)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

up

up

UPROBINHOOD

$0,2965
$0,2965$0,2965

+196,50%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,42800
$0,42800$0,42800

+12,08%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

$0,01815
$0,01815$0,01815

+44,85%

AurumX

AurumX

UMX

$0,17335
$0,17335$0,17335

-14,14%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Aether Network

Aether Network

AET

$0,0130
$0,0130$0,0130

-7,14%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

$0,001615
$0,001615$0,001615

-9,16%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0,00601
$0,00601$0,00601

+0,33%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

$0,0001412
$0,0001412$0,0001412

-17,90%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$2,5517
$2,5517$2,5517

+41,67%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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