Ціна Neurobro (BRO)
Поточна ціна Neurobro (BRO) сьогодні становить 0.02944888 USD з ринковою капіталізацією $ 23.68M USD. Ціна BRO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Neurobro:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.61M USD
- зміна ціни Neurobro протягом дня — +58.59%
- циркуляційна пропозиція – 798.69M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Neurobro до USD становила $ +0.01087929.
За останні 30 днів зміна ціни Neurobro до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Neurobro до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Neurobro до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.01087929
|+58.59%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Neurobro: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+7.84%
+58.59%
+29.61%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Neurobro is an AI-powered agent designed to revolutionize cryptocurrency research and education. The project aims to bridge the gap between complex blockchain systems and everyday users by providing real-time market insights, personalized education, and actionable analytics. Neurobro operates as an independent crypto market analyst and influencer who uses automation to streamline the analysis-to-content process.
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