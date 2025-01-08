Сьогоднішня ціна Neurobro (BRO)

Поточна ціна Neurobro (BRO) сьогодні становить 0.02944888 USD з ринковою капіталізацією $ 23.68M USD. Ціна BRO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Neurobro:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.61M USD

- зміна ціни Neurobro протягом дня — +58.59%

- циркуляційна пропозиція – 798.69M USD

Отримуйте оновлення цін BRO до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BRO.