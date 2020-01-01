Токеноміка Neuralis AI (NEURAI) Дізнайтеся ключову інформацію про Neuralis AI (NEURAI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Neuralis AI (NEURAI) Neuralis AI is an AI Agent Builder and Marketplace. Users can create, customize, share and monetize Agents and Agent Teams in an easy-to-use no-code environment. Being blockchain-enabled, holders of our native $NEURAI token get discounts, revenue share and access to beta functionalities first. Eventually, we aim to build the leading and one-stop-shop for AI agents, including complete AI Agent Teams and a marketplace for users to monetize their creations. Key Functionalities Advanced Customization: Train Your AI Agents

Agent Marketplace: Browse, Collect, Share & Monetize Agents

AI Agent Teams: Create Specialized Departments w/ Agents Офіційний вебсайт: https://neuralisai.io Whitepaper: https://neuralis-ai-whitepaper-v1-0.gitbook.io/neuralis-ai-whitepaper-v1.0 Купити NEURAI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Neuralis AI (NEURAI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Neuralis AI (NEURAI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 10,56K $ 10,56K $ 10,56K Загальна пропозиція: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M Циркуляційна пропозиція: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 10,56K $ 10,56K $ 10,56K Історичний максимум: $ 0,170775 $ 0,170775 $ 0,170775 Історичний мінімум: $ 0,00946734 $ 0,00946734 $ 0,00946734 Поточна ціна: $ 0,0105615 $ 0,0105615 $ 0,0105615 Дізнайтеся більше про ціну Neuralis AI (NEURAI)

Токеноміка Neuralis AI (NEURAI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Neuralis AI (NEURAI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів NEURAI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів NEURAI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку NEURAI, досліджуйте ціну токена NEURAI в реальному часі!

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