Сьогоднішня ціна NeuralByte (NBT)

Поточна ціна NeuralByte (NBT) сьогодні становить 0.00184585 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NBT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності NeuralByte:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 63.46 USD

- зміна ціни NeuralByte протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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