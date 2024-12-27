Ціна NEURALAI (NEURAL)
Поточна ціна NEURALAI (NEURAL) сьогодні становить 10.28 USD з ринковою капіталізацією $ 102.79M USD. Ціна NEURAL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NEURALAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 297.36K USD
- зміна ціни NEURALAI протягом дня — -3.56%
- циркуляційна пропозиція – 10.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NEURALAI до USD становила $ -0.37994599240585.
За останні 30 днів зміна ціни NEURALAI до USD становила $ +1.1828455840.
За останні 60 днів зміна ціни NEURALAI до USD становила $ +15.5618362440.
За останні 90 днів зміна ціни NEURALAI до USD становила $ +4.931265974693392.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.37994599240585
|-3.56%
|30 днів
|$ +1.1828455840
|+11.51%
|60 днів
|$ +15.5618362440
|+151.38%
|90 днів
|$ +4.931265974693392
|+92.20%
Останній аналіз цін NEURALAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.25%
-3.56%
+4.62%
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