Сьогоднішня ціна NEURALAI (NEURAL)

Поточна ціна NEURALAI (NEURAL) сьогодні становить 10.28 USD з ринковою капіталізацією $ 102.79M USD. Ціна NEURAL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності NEURALAI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 297.36K USD

- зміна ціни NEURALAI протягом дня — -3.56%

- циркуляційна пропозиція – 10.00M USD

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