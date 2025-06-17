Ціна Neural3D (SN46)
Поточна ціна Neural3D (SN46) сьогодні становить 1,015 USD з ринковою капіталізацією $ 1,29M USD. Ціна SN46 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Neural3D:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Neural3D протягом дня — +2,21%
- циркуляційна пропозиція – 1,27M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Neural3D до USD становила $ +0,02195048.
За останні 30 днів зміна ціни Neural3D до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Neural3D до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Neural3D до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,02195048
|+2,21%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Neural3D: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,23%
+2,21%
-5,18%
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