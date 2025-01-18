Сьогоднішня ціна Neural Tensor Dynamics (NTD)

Поточна ціна Neural Tensor Dynamics (NTD) сьогодні становить 0.0015584 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NTD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Neural Tensor Dynamics:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 101.84 USD

- зміна ціни Neural Tensor Dynamics протягом дня — -2.51%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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