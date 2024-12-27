Сьогоднішня ціна Neurahub (NEURA)

Поточна ціна Neurahub (NEURA) сьогодні становить 0.02058804 USD з ринковою капіталізацією $ 1.72M USD. Ціна NEURA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Neurahub:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.58K USD

- зміна ціни Neurahub протягом дня — +0.95%

- циркуляційна пропозиція – 83.72M USD

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