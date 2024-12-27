Ціна Neuracat (NCAT)
Поточна ціна Neuracat (NCAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 286.21K USD. Ціна NCAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Neuracat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.85K USD
- зміна ціни Neuracat протягом дня — +4.88%
- циркуляційна пропозиція – 999.94M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Neuracat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Neuracat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Neuracat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Neuracat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.88%
|30 днів
|$ 0
|-48.62%
|60 днів
|$ 0
|-53.57%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Neuracat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.10%
+4.88%
+2.29%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
First cat meme created by Noland Arbaugh using Neuralink
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