Сьогоднішня ціна Neuracat (NCAT)

Поточна ціна Neuracat (NCAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 286.21K USD. Ціна NCAT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Neuracat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.85K USD

- зміна ціни Neuracat протягом дня — +4.88%

- циркуляційна пропозиція – 999.94M USD

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