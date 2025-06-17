Сьогоднішня ціна Network3 (N3)

Поточна ціна Network3 (N3) сьогодні становить 0,00023994 USD з ринковою капіталізацією $ 183,21K USD. Ціна N3 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Network3:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Network3 протягом дня — +17,89%

- циркуляційна пропозиція – 763,57M USD

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