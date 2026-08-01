Сьогоднішня ціна Netvrk

Поточна ціна Netvrk (NETVR) сьогодні становить $ 0,00135757, зі зміною 0,62% за останні 24 години. Поточний курс конвертації NETVR до USD становить $ 0,00135757 за NETVR.

Netvrk наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 135 757, з циркуляційною пропозицією у 100,00M NETVR. Протягом останніх 24 годин NETVR торгувався між $ 0,00124501 (мінімум) та $ 0,00136021 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 7,33, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці NETVR змінився на -- за останню годину та на -6,39% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 566,38.

Ринкова інформація щодо Netvrk (NETVR)

Ринкова капіталізація $ 135,76K$ 135,76K $ 135,76K Обсяг (за 24 год) $ 566,38$ 566,38 $ 566,38 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 135,76K$ 135,76K $ 135,76K Циркуляційне постачання 100,00M 100,00M 100,00M Загальна пропозиція 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Netvrk — $ 135,76K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 566,38. Циркуляційна пропозиція NETVR — 100,00M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 135,76K.