Ціна Neton (NTO)
Поточна ціна Neton (NTO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NTO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Neton:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 102.54 USD
- зміна ціни Neton протягом дня — -1.59%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Neton до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Neton до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Neton до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Neton до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.59%
|30 днів
|$ 0
|-18.73%
|60 днів
|$ 0
|-61.99%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Neton: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.03%
-1.59%
-6.19%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
"NETON" means "always shines brightly when you connect each other" by combining "Network" and "On," and blocking and connecting each other to shine symbolizes NETON's dynamics and constant progress. NETON is a company that was born with the belief to create a platform that provides accurate information to all companies and can be used. NETON is planning/developing a biz matching platform based on blockchain. We will do our best to become the center of the business centering on the company's accurate data-based biz matching platform.
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