Сьогоднішня ціна NetherFi (NFI)

Поточна ціна NetherFi (NFI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 59.68K USD. Ціна NFI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності NetherFi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.99 USD

- зміна ціни NetherFi протягом дня — -7.74%

- циркуляційна пропозиція – 270.52M USD

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