Ціна NetherFi (NFI)
Поточна ціна NetherFi (NFI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 59.68K USD. Ціна NFI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NetherFi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.99 USD
- зміна ціни NetherFi протягом дня — -7.74%
- циркуляційна пропозиція – 270.52M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NetherFi до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни NetherFi до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни NetherFi до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни NetherFi до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.74%
|30 днів
|$ 0
|-22.75%
|60 днів
|$ 0
|-11.04%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін NetherFi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.52%
-7.74%
+0.79%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
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