Актуальна ціна Netflix xStock сьогодні становить 1 115,33 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни NFLXX до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни NFLXX на MEXC вже зараз.

Докладніше про NFLXX

Інформація про ціну NFLXX

Whitepaper NFLXX

Офіційний вебсайт NFLXX

Токеноміка NFLXX

Прогноз ціни NFLXX

Логотип Netflix xStock

Ціна Netflix xStock (NFLXX)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 NFLXX до USD:

$1 110,64
$1 110,64
-1,40%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
Графік ціни Netflix xStock (NFLXX) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:50:02 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Netflix xStock (NFLXX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 1 102,22
Мін. за 24 год
$ 1 130,41
Макс. за 24 год

$ 1 102,22
$ 1 130,41
$ 1 592,14
$ 1 102,22
+0,13%

-1,02%

-5,24%

-5,24%

Актуальна ціна Netflix xStock (NFLXX) становить $1 115,33. За останні 24 години NFLXX торгувався між мінімумом у $ 1 102,22 і максимумом у $ 1 130,41, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум NFLXX становить $ 1 592,14, тоді як його історичний мінімум — $ 1 102,22.

Що стосується короткострокових результатів, то NFLXX змінився на +0,13% за останню годину, -1,02% за 24 години та на -5,24% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Netflix xStock (NFLXX)

$ 289,01K
--
$ 23,98M
259,12
21 499,99967815
Поточна ринкова капіталізація Netflix xStock — $ 289,01K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція NFLXX — 259,12, зі загальною пропозицією 21499.99967815. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 23,98M.

Історія ціни Netflix xStock (NFLXX) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Netflix xStock до USD становила $ -11,533494108079.
За останні 30 днів зміна ціни Netflix xStock до USD становила $ -93,9339848640.
За останні 60 днів зміна ціни Netflix xStock до USD становила $ -81,6053501100.
За останні 90 днів зміна ціни Netflix xStock до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -11,533494108079-1,02%
30 днів$ -93,9339848640-8,42%
60 днів$ -81,6053501100-7,31%
90 днів$ 0--

Що таке Netflix xStock (NFLXX)

"For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that.

xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock.

xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token."

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Netflix xStock (NFLXX)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Netflix xStock (USD)

Скільки коштуватиме Netflix xStock (NFLXX) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Netflix xStock (NFLXX) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Netflix xStock.

Перегляньте прогноз ціни Netflix xStock вже зараз!

NFLXX до місцевих валют

Токеноміка Netflix xStock (NFLXX)

Розуміння токеноміки Netflix xStock (NFLXX) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена NFLXX зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Netflix xStock (NFLXX)

Скільки сьогодні коштує Netflix xStock (NFLXX)?
Актуальна ціна NFLXX у USD становить 1 115,33 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна NFLXX до USD?
Поточна ціна NFLXX до USD — $ 1 115,33. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Netflix xStock?
Ринкова капіталізація NFLXX — $ 289,01K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція NFLXX?
Циркуляційна пропозиція NFLXX — 259,12 USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) NFLXX?
NFLXX досяг історичної максимальної ціни у 1 592,14 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) NFLXX?
Історична мінімальна ціна NFLXX становила 1 102,22 USD.
Який обсяг торгівлі NFLXX?
Актуальний обсяг торгівлі NFLXX за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна NFLXX цього року?
NFLXX може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни NFLXX для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:50:02 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Netflix xStock (NFLXX)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

