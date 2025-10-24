Інформація щодо ціни Netflix xStock (NFLXX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 1 102,22 $ 1 102,22 $ 1 102,22 Мін. за 24 год $ 1 130,41 $ 1 130,41 $ 1 130,41 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 1 102,22$ 1 102,22 $ 1 102,22 Макс. за 24 год $ 1 130,41$ 1 130,41 $ 1 130,41 Рекордний максимум $ 1 592,14$ 1 592,14 $ 1 592,14 Найнижча ціна $ 1 102,22$ 1 102,22 $ 1 102,22 Зміна ціни (за 1 год) +0,13% Зміна ціни (1 дн.) -1,02% Зміна ціни (за 7 дн.) -5,24% Зміна ціни (за 7 дн.) -5,24%

Актуальна ціна Netflix xStock (NFLXX) становить $1 115,33. За останні 24 години NFLXX торгувався між мінімумом у $ 1 102,22 і максимумом у $ 1 130,41, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум NFLXX становить $ 1 592,14, тоді як його історичний мінімум — $ 1 102,22.

Що стосується короткострокових результатів, то NFLXX змінився на +0,13% за останню годину, -1,02% за 24 години та на -5,24% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Netflix xStock (NFLXX)

Ринкова капіталізація $ 289,01K$ 289,01K $ 289,01K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 23,98M$ 23,98M $ 23,98M Циркуляційне постачання 259,12 259,12 259,12 Загальна пропозиція 21 499,99967815 21 499,99967815 21 499,99967815

Поточна ринкова капіталізація Netflix xStock — $ 289,01K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція NFLXX — 259,12, зі загальною пропозицією 21499.99967815. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 23,98M.