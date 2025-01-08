Ціна Netflix Tokenized Stock Defichain (DNFLX)
Поточна ціна Netflix Tokenized Stock Defichain (DNFLX) сьогодні становить 37.41 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DNFLX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Netflix Tokenized Stock Defichain:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.02 USD
- зміна ціни Netflix Tokenized Stock Defichain протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Netflix Tokenized Stock Defichain до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Netflix Tokenized Stock Defichain до USD становила $ -23.7348530610.
За останні 60 днів зміна ціни Netflix Tokenized Stock Defichain до USD становила $ +13.3670643660.
За останні 90 днів зміна ціни Netflix Tokenized Stock Defichain до USD становила $ -25.93532409854985.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -23.7348530610
|-63.44%
|60 днів
|$ +13.3670643660
|+35.73%
|90 днів
|$ -25.93532409854985
|-40.94%
Останній аналіз цін Netflix Tokenized Stock Defichain: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-18.84%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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