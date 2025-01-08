Сьогоднішня ціна Netflix Tokenized Stock Defichain (DNFLX)

Поточна ціна Netflix Tokenized Stock Defichain (DNFLX) сьогодні становить 37.41 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DNFLX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Netflix Tokenized Stock Defichain:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.02 USD

- зміна ціни Netflix Tokenized Stock Defichain протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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