Сьогоднішня ціна NETA (NETA)

Поточна ціна NETA (NETA) сьогодні становить 12.01 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NETA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності NETA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 665.87 USD

- зміна ціни NETA протягом дня — -15.88%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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