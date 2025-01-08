Ціна NETA (NETA)
Поточна ціна NETA (NETA) сьогодні становить 12.01 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NETA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NETA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 665.87 USD
- зміна ціни NETA протягом дня — -15.88%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NETA до USD становила $ -2.26696647446704.
За останні 30 днів зміна ціни NETA до USD становила $ +2.1295519490.
За останні 60 днів зміна ціни NETA до USD становила $ +6.6708452090.
За останні 90 днів зміна ціни NETA до USD становила $ +1.981442583772085.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -2.26696647446704
|-15.88%
|30 днів
|$ +2.1295519490
|+17.73%
|60 днів
|$ +6.6708452090
|+55.54%
|90 днів
|$ +1.981442583772085
|+19.76%
Останній аналіз цін NETA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.62%
-15.88%
-24.81%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
"$NETA - Store of value, medium of exchange and unit of account. It‘s sole purpose is to function as a scarce decentralized store of value asset for the Juno ecosystem and inter-chain Cosmos at large. Originally claimable for free by thousands of Juno delegates at inception. Never a seed sale, private sale or public sale. Verifiable zero NETA is held in reserve by any third party ie. developers, teams, founders or companies. The Juno community owns all NETA in existence from day 1."
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