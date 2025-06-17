Сьогоднішня ціна Nestree (EGG)

Поточна ціна Nestree (EGG) сьогодні становить 0.00237635 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна EGG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Nestree:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Nestree протягом дня — -6.35%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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