Ціна Nest Treasury Vault (NTBILL)
Поточна ціна Nest Treasury Vault (NTBILL) сьогодні становить 1,001 USD з ринковою капіталізацією $ 1,32K USD. Ціна NTBILL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Nest Treasury Vault:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Nest Treasury Vault протягом дня — 0,00%
- циркуляційна пропозиція – 1,32K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Nest Treasury Vault до USD становила $ 0,0.
За останні 30 днів зміна ціни Nest Treasury Vault до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Nest Treasury Vault до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Nest Treasury Vault до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0,0
|0,00%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Nest Treasury Vault: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
0,00%
0,00%
+0,04%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Nest's mission is to build a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem, with a permissionless product that enables anyone to earn institutional-grade APYs from real world assets. Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments by curating vaults. Each vault contains various streams of yield derived from onchain and offchain real world assets. Users can enter and exit each vault, managing and trading their ERC-20 vault tokens permissionlessly, and independently of the underlying streams of yield. The Nest Treasury Vault is tailored for professional firms pursuing long-term growth and high liquidity, with a selection of AAA-rated treasuries from strategic partnerships with Anemoy, M^0 and Mountain Protocol. nTBILL caters to institutional-grade needs while maintaining accessibility for users with a focus on stable and reliable returns.
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