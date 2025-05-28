Сьогоднішня ціна Nest Treasury Vault (NTBILL)

Поточна ціна Nest Treasury Vault (NTBILL) сьогодні становить 1,001 USD з ринковою капіталізацією $ 1,32K USD. Ціна NTBILL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Nest Treasury Vault:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Nest Treasury Vault протягом дня — 0,00%

- циркуляційна пропозиція – 1,32K USD

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