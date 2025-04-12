Сьогоднішня ціна Nest Protocol (NEST)

Поточна ціна Nest Protocol (NEST) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.24M USD. Ціна NEST до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Nest Protocol:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Nest Protocol протягом дня — +7.09%

- циркуляційна пропозиція – 5.93B USD

Отримуйте оновлення цін NEST до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни NEST.