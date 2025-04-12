Ціна Nest Protocol (NEST)
Поточна ціна Nest Protocol (NEST) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.24M USD. Ціна NEST до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Nest Protocol:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Nest Protocol протягом дня — +7.09%
- циркуляційна пропозиція – 5.93B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Nest Protocol до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Nest Protocol до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Nest Protocol до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Nest Protocol до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+7.09%
|30 днів
|$ 0
|-50.07%
|60 днів
|$ 0
|-82.52%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Nest Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-8.36%
+7.09%
-32.25%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Nest protocol is a decentralized price fact Oracle protocol network based on Ethereum network.
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