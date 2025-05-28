Сьогоднішня ціна Nest PayFi Vault (NPAYFI)

Поточна ціна Nest PayFi Vault (NPAYFI) сьогодні становить 1,0 USD з ринковою капіталізацією $ 2,00K USD. Ціна NPAYFI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Nest PayFi Vault:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Nest PayFi Vault протягом дня — 0,00%

- циркуляційна пропозиція – 2,00K USD

Отримуйте оновлення цін NPAYFI до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни NPAYFI.