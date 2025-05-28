Ціна Nest PayFi Vault (NPAYFI)
Поточна ціна Nest PayFi Vault (NPAYFI) сьогодні становить 1,0 USD з ринковою капіталізацією $ 2,00K USD. Ціна NPAYFI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Nest PayFi Vault:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Nest PayFi Vault протягом дня — 0,00%
- циркуляційна пропозиція – 2,00K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Nest PayFi Vault до USD становила $ 0,0.
За останні 30 днів зміна ціни Nest PayFi Vault до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Nest PayFi Vault до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Nest PayFi Vault до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0,0
|0,00%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Nest PayFi Vault: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
0,00%
0,00%
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Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Nest's mission is to build a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem, with a permissionless product that enables anyone to earn institutional-grade APYs from real world assets. Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments by curating vaults. Each vault contains various streams of yield derived from onchain and offchain real world assets. Users can enter and exit each vault, managing and trading their ERC-20 vault tokens permissionlessly, and independently of the underlying streams of yield. Nest PayFi Vault offers exposure to PayUSD, a U.S. dollar-pegged stablecoin designed for seamless digital payments and bridging traditional finance with DeFi. Issued by Paxos Trust Company and fully backed by U.S. dollar deposits, short-term Treasuries, and cash equivalents, PayUSD maintains a stable 1:1 value with the dollar, making it ideal for transactions without the volatility of typical cryptocurrencies.
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