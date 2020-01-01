Токеноміка Nest Institutional Vault (NINSTO) Дізнайтеся ключову інформацію про Nest Institutional Vault (NINSTO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Nest Institutional Vault (NINSTO) Nest's mission is to build a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem, with a permissionless product that enables anyone to earn institutional-grade APYs from real world assets. Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments by curating vaults. Each vault contains various streams of yield derived from onchain and offchain real world assets. Users can enter and exit each vault, managing and trading their ERC-20 vault tokens permissionlessly, and independently of the underlying streams of yield. nINSTO is a curated earn strategy built for institutional-grade liquidity and adaptive yield. It combines tokenized money market funds from UBS uMint and Blackstone Senior Loan ETF. The result is a balanced portfolio of conservative short-term debt and dynamic market-driven returns. Designed for stability without sacrificing performance, nINSTO delivers trusted income across traditional and digital markets. Офіційний вебсайт: https://app.nest.credit/nest-institutional-vault Купити NINSTO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Nest Institutional Vault (NINSTO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Nest Institutional Vault (NINSTO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 21,15K $ 21,15K $ 21,15K Загальна пропозиція: $ 21,03K $ 21,03K $ 21,03K Циркуляційна пропозиція: $ 21,03K $ 21,03K $ 21,03K FDV (повністю розведена вартість): $ 21,15K $ 21,15K $ 21,15K Історичний максимум: $ 1,006 $ 1,006 $ 1,006 Історичний мінімум: $ 1,0 $ 1,0 $ 1,0 Поточна ціна: $ 1,006 $ 1,006 $ 1,006 Дізнайтеся більше про ціну Nest Institutional Vault (NINSTO)

Токеноміка Nest Institutional Vault (NINSTO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Nest Institutional Vault (NINSTO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів NINSTO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів NINSTO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку NINSTO, досліджуйте ціну токена NINSTO в реальному часі!

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